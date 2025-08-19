Импортозамещенный опытный МС-21 налетал более 70 часов

Импортозамещенный опытный самолет МС-21 с российскими системами совершил 19 полетов в подмосковном Жуковском в рамках сертификационных испытаний, всего борт провел в воздухе 74 часа. Об этом сообщили в госкорпорации "Ростех".

© Корпорация «Иркут»

Вскоре к испытаниям присоединится второй самолет, при участии двух бортов МС-21 сертификация пойдет быстрее.

"Импортозамещенный опытный лайнер МС-21, оснащенный отечественными системами и двигателями ПД-14 нашей ОДК, совершил 19 полетов в подмосковном Жуковском в рамках сертификационных испытаний. Суммарно самолет провел в воздухе 74 часа", - говорится в сообщении.

В госкорпорации добавили, что вскоре к программе присоединится второй борт. Машина готовится к первому полету в Иркутске.

"Когда в испытаниях будет участвовать еще один МС-21, сертификация пойдет быстрее. Необходимое количество вылетов и часов налета распределится между двумя машинами. Этот путь необходимо пройти полностью, чтобы гарантировать безопасность и надежность самолета", - отметили в Ростехе.

Ранее сообщалось, что сейчас в летных испытаниях по программе импортозамещения участвуют два опытных самолета МС-21. Первый самолет получил российский комплекс БРЭО, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси. Второй самолет готовится к началу наземных сертификационных испытаний в Иркутске. Иностранные системы и компоненты, начиная от комплексной системы управления и системы электроснабжения, заканчивая датчиками уровня топлива и подшипниками заменены отечественными. Сейчас продолжается работа по улучшению характеристик импортозамещенных систем.

О самолете

МС-21 - отечественный проект ближне- и среднемагистрального пассажирского самолета, который должен прийти на смену Ту-154 и семейству Ту-204 на российском рынке. Он также сможет быть альтернативой самолетам зарубежного производства.

МС-21 предназначен для перевозки пассажиров, багажа и грузов на внутренних и международных авиалиниях. Самолет рассчитан на полеты на расстояния до 5,1 тыс. км. Воздушное судно также может получить дальнемагистральную версию.

В пресс-службе госкорпорации "Ростех" сообщали ТАСС, что более 20 российских самолетов МС-21 разной степени готовности находятся на заводе Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха в Иркутске.