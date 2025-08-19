«Яндекс» представил свой самый дорогой телевизор

«Яндекс» представил два новых телевизора: флагманскую модель «ТВ Станция Про MiniLED» и более доступную — «ТВ Станция Бейсик QLED». Об этом говорится в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе.

© «Яндекс»

Самый дорогой телевизор в линейке производителя, «ТВ Станция Про MiniLED», оснащается экраном MiniLED с пиковой яркостью до 1300 нит, частотой обновления 144 Гц, поддержкой технологий Dolby Vision, HDR10 и MEMC. За оптимизацию изображения отвечает фирменная система AI Picture Quality.

Телевизор получил акустику мощностью 50 Вт из встроенных динамиков и сабвуфера с поддержкой Dolby Audio. Также отмечается, что впервые в линейке телевизоров «Яндекса» реализована поддержка протоколов Zigbee и Matter, что позволяет управлять умным домом. Модель доступна в версиях с диагональю 55, 65 и 75 дюймов по цене от 89,9 до 149,9 тыс. руб.

Бюджетная «ТВ Станция Бейсик QLED» оснащена QLED-экраном с частотой 60 Гц, яркостью до 450 нит и контрастностью 5000:1. Акустическая система мощностью 20–30 Вт (в зависимости от диагонали) также поддерживает Dolby Audio. Доступные диагонали — 43, 50, 55 и 65 дюймов. Цены варьируются от 34,9 до 69,9 тыс. руб.

С выходом новых моделей компания представила ряд улучшений собственной платформы. Так, в телевизорах было реализовано голосовое управление сторонними приложениями, такими как IVI, «VK Видео», Wink и Rutube. Среди новых функций значатся «Помощь геймерам», в которой нейросеть анализирует происходящее на экране и выдает подсказки для прохождения игр, режим «Ночной сеанс» с автонастройкой яркости и звука для комфортного просмотра, а также расширенные рекомендации контента.