Раскрыта новая особенность неанонсированного флагмана Huawei

Компания Huawei готовится оснастить дисплеями с антибликовым покрытием смартфоны из предстоящей серии Mate 80. Предполагается, что китайский IT-гигант задействует технологию PaperMatte, которая уже хорошо себя зарекомендовала в планшетах. Об этом сообщает издание GizmoChina.

© Huawei

Предполагается, что серия Mate 80 может использовать ту же технологию дисплея, которую Huawei недавно запустила в массовое производство для планшета MatePad Air 2025. Этот экран использует комбинацию высокоточной нано-гравировки и многослойной рассеивающей структуры с нанотекстурой. Первая техника снижает блики экрана на 50%, в то время как вторая устраняет до 99% помех от окружающего света. Huawei утверждает, что эта комбинация улучшает четкость и снижает зрительную усталость, за что экран получил золотой сертификат SGS за комфорт для глаз.

Аналогичные антибликовые решения уже были реализованы Samsung в ее флагманских устройствах. Galaxy S25 Ultra оснащен Corning Gorilla Armor 2 – устойчивым к царапинам стеклокерамическим покрытием, которое уменьшает отражения и повышает долговечность стекла. Рецензенты высоко оценили экран за сохранение резкости и контрастности при сильном освещении. iQOO 13 также включает слой Crystal Optical Glass в своей топовой версии, что является еще одним примером движения брендов к материалам, снижающим блики.

Если Huawei удастся внедрить PaperMatte в серию Mate 80, это может установить новый стандарт качества дисплеев для смартфонов.