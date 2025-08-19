На Солнце зафиксирована вспышка предпоследнего класса мощности М1.1, сообщили в Институте прикладной геофизики имени академика Е.К. Федорова.

Вспышка произошла в группе солнечных пятен 4188 в воскресенье, 19 августа, в 07:39 мск и продолжалась около 50 минут.

Специалисты прогнозируют умеренную вспышечную активность на ближайшие два дня, не исключая возможность вспышек класса Х. Геомагнитное поле в ближайшее время может быть неустойчивым, а радиационная обстановка останется спокойной. Существует вероятность ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в течение суток.

Ранее сообщалось, что на Солнце возникла новая корональная дыра, что вызовет на Земле магнитные бури среднего уровня. Основные геомагнитные возмущения ожидаются во вторник, 19 августа, когда солнечный ветер достигнет максимальной скорости в 800-900 км/сек.

Солнечные вспышки делятся на классы от A до X по мощности рентгеновского излучения. Их мощность увеличивается в 10 раз при переходе от одного класса к следующему. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, могут вызвать магнитные бури.