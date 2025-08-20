«Роскосмос» создаст цифровой двойник Российской орбитальной станции

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о создании цифрового двойника Российской орбитальной станции (РОС). Разработка ведётся параллельно с проектированием самой станции с использованием отечественных цифровых решений.

По словам Баканова, полный цикл проектирования оцифровывается для формирования точной виртуальной копии станции. Это позволяет оптимизировать процесс разработки и тестирования систем до их физического воплощения. Основным исполнителем работ является Ракетно-космическая корпорация «Энергия».

Планируется, что Российская орбитальная станция будет выведена на полярную орбиту с наклонением около 97 градусов. Такое расположение обеспечит полный обзор территории России и Северного морского пути, что имеет стратегическое значение. Однако эта орбита сопряжена с дополнительными рисками, включая повышенный уровень радиации.