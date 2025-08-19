Xiaomi выпустила беспроводной телевизор

Китайская корпорация Xiaomi начала продажи своего первого беспроводного телевизора. Страница с девайсом появилась на сайте Xiaomi Youpin.

© Xiaomi

Устройство получило название Xiaomi Max 27. Телевизор имеет 27-дюймовую диагональ, IPS-матрицу с разрешением Full HD и поддержку частоты 60 герц. Девайс крепится на подставке с возможностью регулировки высоты и наклона, которая имеет колесики для транспортировки аппарата.

Экран телевизора можно использовать в ландшафтной или портретной ориентации. Девайс работает на операционной системе (ОС) HyperOS, имеет разъемы USB-A и HDMI 1.4, 16 гигабайт оперативной и 128 гигабайт встроенной памяти. Xiaomi Max 27 может проработать на аккумуляторе емкостью 9700 миллиампер-часов до 13 часов. Аппарат заряжается через провод USB-C.

В Xiaomi рассказали, что телевизор можно использовать для просмотра видео, презентаций, видеоигр, караоке. Также аппарат можно синхронизировать со смартфоном Xiaomi для передачи данных с одного устройство на другое. Стоимость Xiaomi Max 27 составила 3999 юаней, или около 45 тысяч рублей.

В апреле свой первый беспроводной телевизор на колесиках представила корпорация LG. Аппарат оценили в 1,049 миллионов вон, или около 60 тысячи рублей.