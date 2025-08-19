Астрономы объявили об открытии нового класса космических объектов

Астрономы обнаружили загадочный космический объект внутри спиральной галактики NGC 4945, расположенной недалеко от Млечного Пути. Новый источник получил название «Punctum» (от латинского — «точка»). О находке сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics, а сама статья уже доступна на arXiv.

На первых наблюдениях объект выглядел как обычная звезда. Однако когда исследователи переключились на поляризованный свет — особый способ изучения излучения, позволяющий увидеть структуру магнитных полей, — произошло неожиданное: почти все остальные источники света исчезли, включая яркую центральную черную дыру галактики, и осталась только одна крошечная светящаяся точка.

«Все остальное исчезло, даже яркая центральная черная дыра, и осталась только эта маленькая неизсвестная точка», — рассказала астрофизик Елена Шабловинская, руководитель исследования из Университета Диего Порталеса (Чили) и Института радиоастрономии Общества Макса Планка (Германия).

Главная особенность Пунктума в том, что он виден только в миллиметровом диапазоне длин волн, то есть в диапазоне, где работают радиотелескопы ALMA в Чили. В других диапазонах — например, рентгеновском или радиоволновом — объект полностью «пропадает». Такой эффект делает его крайне необычным и труднообъяснимым.

Еще один странный факт: излучение Пунктума оказалось не хаотичным, как обычно в космосе, а идеально упорядоченным. Это проявляется в его поляризации — световые волны выстроены в одну сторону, словно «подчиняются» невидимому магнитному порядку. Обычно магнитные поля в космосе настолько сложные и запутанные, что свет от звезд и туманностей выглядит «смешанным». Здесь же — почти идеальная организация.

Ученые пытались объяснить наблюдаемое поведение уже известными объектами: магнетарами (сверхмагнитными нейтронными звездами), пульсарами, остатками сверхновых или джетами черных дыр. Но ни одна модель не подошла.

«Мы сравнили его яркость, поляризацию и спектр со всеми экстремальными объектами, которые только могли себе представить: магнетарами, пульсарами, областями звездообразования и джетами черных дыр. Ничего не совпало», — отмечает Шабловинская.

По расчетам, Пунктум в 10 000–100 000 раз ярче магнетаров и в 10–100 раз ярче большинства сверхновых. Однако источники его энергии остаются загадкой: ни аккреции вещества, ни ударных волн, ни признаков звездообразования рядом с ним пока не обнаружено.

Что делает открытие особенно важным так это то, что оно может указывать на существование нового класса космических объектов. Ведь NGC 4945 считается хорошо изученной галактикой, находящейся сравнительно близко — примерно в 13 миллионах световых лет. Казалось бы, все ее яркие объекты должны быть уже известны, но Пунктум словно «скрывался на виду».

По мнению авторов исследования, разгадка может крыться в его магнитном поле.

«Если мы сможем измерить магнитное поле Пунктума на большем количестве длин волн или наблюдать, как оно меняется со временем, мы сможем начать понимать, что питает Пунктум и связано ли оно с известными астрофизическими объектами», — говорит Шабловинская.

Ученые отмечают, что столкнулись с явлением, которое не вписывается в привычные модели. Возможно, Пунктум окажется связующим звеном между уже известными типами объектов — например, между магнетарами и черными дырами, а возможно, это действительно абсолютно новый класс источников в космосе.