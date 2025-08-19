Обнаружены эксклюзивные «двуглавые» очаги времен древней Анатолии

Турецкие археологи обнаружили уникальные священные очаги при раскопках на кургане Тадым-Хююк в городе Элязыг. Возраст находки оценивается в 6000 лет, и исследователи считают, что эти сооружения использовались для сакральных ритуалов в древней Анатолии.

Внутри прямоугольного дома площадью около 66 квадратных метров историки нашли два двусторонних очага, украшенных резными изображениями быков. Такие символы в древности олицетворяли силу и божественную власть.

Ученые отмечают, что ранее на этом же месте находили одиночные очаги, но в нынешнем сезоне впервые удалось обнаружить двуглавые конструкции с резным декором. По их мнению, они отражают особое отношение древних жителей региона к огню, считавшемуся священным.

Дом, в котором находились очаги, был построен с использованием передовых для своего времени технологий: стены толщиной до 60 сантиметров, а пол - тщательно выровненный и покрытый желтоватым раствором из земли, песка, глины и извести. В соседних помещениях нашли керамику и сосуды, включая одноручный кувшин.