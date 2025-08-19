Samsung представила наушники Galaxy Buds3 FE

Samsung анонсировала новые беспроводные наушники Galaxy Buds3 FE, которые поступят в продажу в США уже 4 сентября по цене $149,99.

© Ferra.ru

Модель будет доступна в черном и сером цветах и получила ряд заметных улучшений по сравнению с Buds FE. Главное нововведение — поддержка Galaxy AI.

Наушники смогут работать с голосовыми командами и обеспечивать перевод в реальном времени через приложение Interpreter. Однако все функции будут доступны только в связке со смартфонами Galaxy. Пользоваться ими бесплатно можно будет до конца 2025 года.

© Mashable

Galaxy Buds3 FE также выделяются новым «blade-дизайном» и обновленными сенсорными элементами управления с поддержкой жестов щипков и свайпов. Время автономной работы составит до 6 часов с активным шумоподавлением и до 8,5 часов без него, а зарядный кейс продлевает это время до 24 и 30 часов соответственно.

Samsung обещает улучшенное шумоподавление, стабильное переключение между устройствами и более четкий звук при звонках благодаря технологии Crystal Clear Call.