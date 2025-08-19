Найдены свидетельства сотрудничества двух разных культур неолита

В Прикаспии нашли свидетельства сотрудничества двух разных культур неолита
Ученые Новосибирского государственного университета (НГУ) помогли самарским археологам раскрыть загадки артефактов каменного века. Найденные предметы указывают на то, что население стоянки эпохи неолита под Астраханью взаимодействовало с другой, пришлой культурой - прикаспийской, которая занималась скотоводством, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
Раскопки велись на стоянке Таскудук в Астраханской области. Ее возраст по оценкам археологов составляет 7,7 тыс. лет. На местах раскопок были найдены предметы, которых там быть не должно: один из артефактов относится к более поздней эпохе, чем все остальные находки, и гораздо моложе самой стоянки.
"Новая экспедиция самарских археологов в Северный Прикаспий поставила точку в этой истории. Ошибки действительно не было. Ученым удалось установить, как предмет из другой эпохи оказался среди предметов, найденных на стоянке раннего неолита", - сообщили в пресс-службе.
В центре масс-спектрометрии НГУ исследовались кость овцы и штыки из зубов кулана, извлеченные археологами из памятника и найденные при раскопках жилища. Один из зубов оказался моложе остальных по возрасту. Оказалось, что это связано с естественными причинами, поскольку археологи обнаружили корни растения, которые вытолкнули более поздние останки в древний культурный слой.
"Зубы кулана показали разницу возраста в 400 лет и относились к периодам 7236-7035 и 6741-6487 лет назад. Первый период совпал с радиоуглеродным возрастом кости овцы из того же памятника. Данный факт свидетельствует о том, что поздненеолитическое население взаимодействовало с другой, пришлой культурой - прикаспийской, которая, в отличие от первой, занималась скотоводством", - цитирует пресс-служба директора центра Екатерину Пархомчук.
По данным ученых, в позднем неолите на берегу древнего озера 7,7 тыс. лет назад обитали охотники, 7,1 тыс. лет назад здесь остановилась небольшая группа носителей прикаспийской культуры, уже знакомых с овцеводством.
Таскудук - археологическая стоянка эпохи неолита, расположенная в Астраханской области. Она относится к времени, когда металл еще не использовался, а основные орудия труда изготавливались из камня.