Президент Xiaomi попытался разбить Redmi Note 15 Pro+ молотком

Президент Xiaomi Лу Вэйбин опубликовал «краш-тест» нового Redmi Note 15 Pro+. В нем топ-менеджер попытался разбить смартфон молотком, но устройство выдержало удары без каких-либо повреждений.

© Ferra.ru

Для наглядности он использовал три разных инструмента: малый, средний и большой молоток, а затем проверил телефон на прочность, уронив его с высоты 1,8 метра с помощью маятника. Даже после таких испытаний экран и корпус остались целыми.

Секрет прочности — в использовании нового стекла Xiaomi Longjing, ранее применявшегося во флагманах Xiaomi 14. Его твердость достигает 860HV, а задняя панель выполнена из особо прочного стеклопластика.

По данным компании, смартфон выдерживает 10-кратное усиленное падение и успешно прошёл 50 падений на гранит с двух метров.

© ITHome

Кроме защиты от ударов, Redmi Note 15 Pro+ получил продвинутую влагозащиту. Устройство сертифицировано по стандарту IP69K и сохранило водонепроницаемость даже после испытаний, имитирующих год активного использования.

Напомним, что официальный анонс новинки состоится уже 21 августа.