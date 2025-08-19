Моди объявил о планах подготовки 40-50 индийских космонавтов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал необходимым сформировать резерв космонавтов для развития национальных пилотируемых программ, сославшись на опыт миссии Ax-4.

Индия должна подготовить от 40 до 50 космонавтов для успешной реализации будущих космических программ, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди на встрече с индийским летчиком-испытателем Шубханшу Шуклой, пишет ТАСС. По словам Моди, «необходимо иметь резерв из 40-50 космонавтов для космических миссий Индии».

Премьер подчеркнул, что опыт, полученный Шуклой в ходе его полета на Международную космическую станцию в составе миссии Ax-4, станет ценным вкладом в развитие пилотируемых программ страны. Моди отметил, что знания, которые привез летчик-испытатель, будут использоваться в подготовке первого индийского пилотируемого полета на орбиту.

