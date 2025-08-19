ZTE выпустила роутер с Wi-Fi 7 за $28

ZTE представила в Китае новый роутер XunTian BE3600Pro с поддержкой Wi-Fi 7 всего за 199 юаней (около $28).

© Ferra.ru

Устройство нацелено на пользователей, которые хотят перейти на новое поколение беспроводных сетей без лишних затрат. В основе роутера — фирменный чипсет ZTE четвертого поколения с двухъядерным CPU и четырехъядерным NPU, отвечающим за быструю обработку трафика.

При этом контроллер и Wi-Fi-чип работают отдельно, что снижает энергопотребление в режиме ожидания до 0,8 Вт. По расчетам компании, это всего 4 юаня в год за электричество.

© Gizmochina

BE3600Pro оснащен одним 2.5G-портом и тремя гигабитными разъемами, поддерживает работу с двумя WAN-каналами, балансировку нагрузки и резервирование. Благодаря Wi-Fi 7 он выдает до 3,57 Гбит/с — почти на 50% быстрее популярных моделей Wi-Fi 6.

Для стабильного покрытия используется новая антенная схема «2+3» с алгоритмами ИИ, уменьшающими помехи. Также доступна Mesh-сеть с другими роутерами ZTE и совместимость с устройствами сторонних брендов.