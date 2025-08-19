Стало известно о создании распадющегося в воде пластика без микроследа

Японские исследователи представили пластик, полностью распадающийся в водной среде за считанные часы. Материал, годы разрабатывавшийся специалистами центра RIKEN и Токийского университета, растворяется без образования микропластиковых частиц.

Ключевое свойство инновации: полимер подвержен биораспаду не только в воде, но и в почвенных условиях. Лабораторные испытания подтвердили: фрагмент размером 5 см полностью дезинтегрируется в грунте в течение 200 часов. Решение критически значимо для Японии, где пластик превалирует в производстве упаковки.

Материал обладает комплексом преимуществ: он не поддерживает горение; отсутствуют выбросы токсинов и углекислого газа при деградации; пригоден упаковки, которая контактирует с водой. В то же время, внедрению новой разработки препятствуют высокая себестоимость и дефицит промышленных мощностей.

Актуальность разработки подкреплена прогнозом ООН: к 2040 году загрязнение океана пластиковыми отходами может достичь 37 млн тонн ежегодно, что втрое превышает текущие показатели.