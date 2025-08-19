Ученые разгадали механизмы появления «голодной злости»

Ученые разгадали механизмы возникновения «голодной злости». По их мнению, это явление связано с физиологическими процессами в организме. Об этом сообщает The Scientist.

Оказывается, ключевую роль играет гормон грелин, который выделяется желудком при голоде. Он не только сигнализирует о необходимости употребить пищу, но и влияет на эмоциональные центры мозга. Как показали исследования на животных, введение грелина усиливает импульсивность, а его блокировка снижает агрессивное поведение.

По словам экспертов, связь между голодом и настроением особенно сильно выражается у людей с расстройствами пищевого поведения. Так, пациенты с анорексией часто находят чувство голода приятным.

Ранее международная группа исследователей под руководством российского и американского биолога Анчи Барановой из университета Джорджа Мэйсона изучила связь депрессивных состояний и аффективных расстройств настроения с вероятностью развития диабета второго типа.

Ученые применили современные генетические методы, в результате которых удалось выяснить, что диабет второго типа имеет положительные генетические корреляции не только с депрессией, но и с аффективными расстройствами.