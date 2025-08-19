65 лет состоялся полет Белки и Стрелки в космос

65 лет назад в космос полетели Белка и Стрелка. Необычный экипаж провел на орбите 25 часов и благополучно вернулся на Землю, передает корреспондент «МИР 24» Сергей Поляков.

Ноев ковчег в космической биологии – так называли этот полет перед стартом. На борту корабля были 28 мышей, насекомые, растения, бактерии. Во главе экипажа две собаки: Белка и Стрелка.

После возвращения Белка и Стрелка стали мировыми знаменитостями. Клички собак люди повторяли по всему миру. В честь животных-покорителей космоса даже памятник воздвигли – в подмосковном поселке Томилино. И это, несмотря на, как говорят, пролетарское происхождение.

У Белки и Стрелки не было родословной, ни дрессировок, жили на улице. Ничего не предвещало полета к звездам.

Ученые предположили, что самыми приспособленными к полетам в космос будут обычные дворняжки. Они привыкли к непростым условиям жизни на улице. Здесь же, в Томилино, находится завод, где выпускают скафандры. Его работники и набрали в окрестностях собачий летный отряд.

Тем не менее, Белка и Стрелка прошли строгий собачий кастинг. Из 12 кандидатов выбрали самых покладистых. Возраст: до четырех лет; вес: не более пяти килограммов; рост: не выше 30 сантиметров. Только такие собаки могли уместиться в специальный контейнер на корабле. Его как реликвию хранят в Музее космонавтики.

Белка и Стрелка приблизили час полета человека в космос. Тогда до старта Юрия Гагарина оставался один год.

Анна Храброва, заместитель заведующего отдела научно-методической работы Музея космонавтики

«Они смогли доказать, что космический полет как факт возможен. Именно животные доказали, что сердце живого существа в космосе может биться, именно животные доказали, что преодолеть границу в 100 километров возможно. Белка и Стрелка в частности доказали, что вернуться на Землю живым и невредимым тоже возможно».

После возвращения на Землю Белка и Стрелка вели обычную собачью жизнь, за исключением пристального внимания телекамер. У Стрелки родились шесть щенков, одного из которых Никита Хрущев подарил американскому президенту.