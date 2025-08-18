Программист назвал преувеличенными обвинения в шпионаже MAX

Программист провел детальный анализ утверждений о слежке в новом мессенджере MAX от VK. Об этом сообщается на портале iPhones.ru.

Пользователь портала отметил, что в сети активно распространяются заявления о том, что приложение якобы собирает личные данные пользователей и нарушает их приватность.

Главная претензия к мессенджеру касается его предполагаемых шпионских функций. Автор публикации ссылается на анализ apk-файла приложения, размещенного на GitHub. Из материала следует, что MAX запрашивает много разрешений, включая доступ к уведомлениям, автозапуску и взаимодействию с другими программами.

Как объясняет программист, такие «страшилки» часто основаны на неправильной интерпретации данных, а большинство обвинений не имеют под собой реальной основы.

«Большая часть «страшилок» в таких репозиториях — это перечень потенциальных возможностей по манифесту. Важно различать: декларируемые разрешения vs фактически выданные пользователем, возможности SDK vs то, как конкретное приложение их включает и использует», — говорится в посте.

По его словам, число разрешений, запрашиваемых MAX, составляет 63, что меньше, чем у WhatsApp (85) и Telegram (71).

Также пользователь разобрал конкретные претензии. Например, разрешение SYSTEM_ALERT_WINDOW позволяет использовать плавающие элементы. По его словам, это стандартная функция для мессенджеров и не представляет угрозы без явного согласия пользователя.

Программист объяснил, что доступ мессенджера к Bluetooth необходим для работы с гарнитурой во время голосовых звонков. Аналогично, mediaProjection используется для демонстрации экрана, но только после явного подтверждения пользователя, добавил он.

Пользователь отметил, что модуль MyTracker, который называют «шпионским», выполняет стандартные аналитические задачи, такие как отслеживание установок и отправка push-уведомлений.