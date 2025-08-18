Нейросеть спрогнозировала три исхода встречи Трампа и Зеленского в США

Искусственный интеллект ChatGPT подготовил три варианта развития событий на встрече президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Вероятность каждого из них оценена по-разному, но наиболее реалистичный сценарий выглядит не очень оптимистично для киевского режима.

— Итоговый баланс: наиболее вероятен реалистичный сценарий, где Зеленский получает частичные обещания, но остается под давлением. Трамп использует встречу, чтобы показать избирателям — «Америка помогает, но не идет на поводу у Киева», — написала нейросеть.

Оптимистичный сценарий, вероятность которого, по мнению ИИ, составляет около 20 процентов, предполагает расширение военной помощи Киеву со стороны Штатов. В такой ситуации Трамп мог бы публично объявить, что Америка всегда будет с Украиной, а Зеленский показал бы себя полноценным союзником, а не просителем.

Реалистичный вариант, вероятность которого составляет 55 процентов, заключается в том, что США продолжат поддерживать Украину, но в ограниченном объеме, и подтолкнут Киев к переговорам с Москвой. Для Зеленского это означает напряженную пресс-конференцию и репутационные потери.

Пессимистичный сценарий, оцененный в 25 процентов, предполагает, что глава Белого дома прямо заявит о нежелании безусловно финансировать Украину и упрекнет Киев в зависимости от денег американских налогоплательщиков. В таком случае президент Украины покинет США без реальных гарантий и с тяжелым ударом по международному имиджу, сообщает Life.ru.

В Белом доме сообщили, что встреча президентов США и Украины начнется 18 августа в 13:15 по Вашингтону (20:15 по московскому времени) и продлится около часа.

Ранее в своем аккаунте в социальной сети Truth Social Трамп написал, что, по его мнению, Зеленский может достичь мира, если откажется от Крыма и планов по вступлению Украины в НАТО. По данным СМИ, Зеленский готов рассматривать компромисс по линии фронта, если он будет отвечать интересам Украины.

Также стало известно, что Трамп в ходе телефонного разговора с европейскими лидерами заявил о намерении провести 22 августа трехстороннюю встречу с Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным.