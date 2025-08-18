Вокруг самого дорогого метеорита в истории разгорелся скандал — власти Нигера объявили камень украденным. Об этом сообщает «Комсомольская правда» .

Отмечается, что метеорит весом 25 килограммов был продан на аукционе Sotheby’s за 5,3 миллиона долларов. Согласно версии ученых, камень когда-то отделился от поверхности Марса, после чего упал на территорию африканского государства Нигер.

После аукциона власти Нигера заявили, что метеорит вывезли из страны незаконно — согласно законам страны, редкие минералогические образцы являются национальным достоянием. При этом, из текста закона не ясно, считаются ли такими образцами метеориты.

В свою очередь, организаторы Sotheby’s утверждают, что аукцион прошел с соблюдением всех законов, а метеорит передали международному дилеру. При этом, имена дилеров, а также нового владельца не раскрываются.

