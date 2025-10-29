Почему у некоторых людей после химиотерапии отрастают кудряшки?

Из-за химиотерапии люди, проходящие лечение от рака, обычно теряют волосы. Но мало кто знает, что после завершения курса волосы могут отрасти совсем не теми, какими они были раньше: человек, у которого всю жизнь были прямые волосы, после терапии может стать кудрявым. Портал livescience.com рассказал, почему.

© Unsplash

Для того, чтобы понять причину роста кудряшек, нужно сначала понимать, как волосы растут обычно. Индивидуальные волосы человека — длинные волокна мертвых клеток кожи, состоящие преимущественно из кератина. А каждый волос создают волосяные луковицы, или фолликулы, проходящие через циклы роста и линьки.

Человек сразу появляется на свет со всеми фолликулами — их количество не меняется со временем. Однако сочетание факторов, от генетики до диеты и варьирующегося уровня гормонов, означает, что внешний вид волос постоянно эволюционирует.

Так, за цвет волос отвечают пигменты. Производство половых гормонов на старте пубертатного периода заставляет светлые волосы потемнеть, а потеря пигмента по мере старения приводит к тому, что темные волосы становятся седыми. Тем временем, форма фолликул определяет форму и текстуру каждого волокна. Круглые фолликулы производят прямые волосы, сплющенные овальные — завитые, а фолликулы где-то посередине — волнистые и кудрявые.

Химиотерапия нацелена на любые быстро делящиеся клетки, поэтому фолликулы, содержащие стволовые клетки в качестве топлива для создания волос, особенно уязвимы к урону. Они являются одними из самых активных клеток в человеческом организме, наравне с костным мозгом и микроорганизмами в кишечнике, поэтому химиотерапия атакует их. Из-за этого фолликулы активируют стрессовую реакцию и консервируют рост волос.

Однако после завершения курса стволовые клетки внутри фолликул начинают пробуждаться. Цикл роста и линьки волос возобновляется, но внешний вид волос может быть другим. Так получается из-за того, что химиотерапия способна повредить фолликулу и изменить ее формулу — как следствие, форма волос меняется вместе с ней. Здесь все зависит от того, как фолликула справится с эффектом химиотерапии.

По тому же принципу химиотерапия может повлиять и на другие функции организма. Например, временно изменить производство пигментов, что приводит к изменению в цвете волос. И хотя из-за сложности факторов, определяющих внешний вид волос, предсказать последствия бывает тяжело, обычно волосы возвращаются к своему первозданному виду после того, как из организма выйдут остатки препаратов.