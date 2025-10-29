Почему у некоторых людей после химиотерапии отрастают кудряшки?
Из-за химиотерапии люди, проходящие лечение от рака, обычно теряют волосы. Но мало кто знает, что после завершения курса волосы могут отрасти совсем не теми, какими они были раньше: человек, у которого всю жизнь были прямые волосы, после терапии может стать кудрявым. Портал livescience.com рассказал, почему.
Для того, чтобы понять причину роста кудряшек, нужно сначала понимать, как волосы растут обычно. Индивидуальные волосы человека — длинные волокна мертвых клеток кожи, состоящие преимущественно из кератина. А каждый волос создают волосяные луковицы, или фолликулы, проходящие через циклы роста и линьки.
Человек сразу появляется на свет со всеми фолликулами — их количество не меняется со временем. Однако сочетание факторов, от генетики до диеты и варьирующегося уровня гормонов, означает, что внешний вид волос постоянно эволюционирует.
Так, за цвет волос отвечают пигменты. Производство половых гормонов на старте пубертатного периода заставляет светлые волосы потемнеть, а потеря пигмента по мере старения приводит к тому, что темные волосы становятся седыми. Тем временем, форма фолликул определяет форму и текстуру каждого волокна. Круглые фолликулы производят прямые волосы, сплющенные овальные — завитые, а фолликулы где-то посередине — волнистые и кудрявые.
Химиотерапия нацелена на любые быстро делящиеся клетки, поэтому фолликулы, содержащие стволовые клетки в качестве топлива для создания волос, особенно уязвимы к урону. Они являются одними из самых активных клеток в человеческом организме, наравне с костным мозгом и микроорганизмами в кишечнике, поэтому химиотерапия атакует их. Из-за этого фолликулы активируют стрессовую реакцию и консервируют рост волос.
Однако после завершения курса стволовые клетки внутри фолликул начинают пробуждаться. Цикл роста и линьки волос возобновляется, но внешний вид волос может быть другим. Так получается из-за того, что химиотерапия способна повредить фолликулу и изменить ее формулу — как следствие, форма волос меняется вместе с ней. Здесь все зависит от того, как фолликула справится с эффектом химиотерапии.
По тому же принципу химиотерапия может повлиять и на другие функции организма. Например, временно изменить производство пигментов, что приводит к изменению в цвете волос. И хотя из-за сложности факторов, определяющих внешний вид волос, предсказать последствия бывает тяжело, обычно волосы возвращаются к своему первозданному виду после того, как из организма выйдут остатки препаратов.