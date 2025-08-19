Редчайший артефакт бронзового века найден во Франции

Во Франции сделана уникальная находка, первая в своем роде на территории страны. В историческом квартале города Бенувиль впервые обнаружен оловянный слиток бронзового века. Находку сделали специалисты Национального института превентивных археологических исследований (Inrap).

© Российская Газета

Слиток был найден в квартале Клотюр, в слоях, связанных с металлургией. Артефакт сохранился не полностью: он оказался фрагментированным, но изначально имел овальную форму и дугообразное поперечное сечение. Его поверхность покрыта трещинами и приобрела серо-беловатый оттенок - признаки сильного окисления.

Подобные артефакты встречаются крайне редко, так как олово быстро разрушается, превращаясь в оксиды. Ранее слитки бронзового века находили в основном на Британских островах и чаще всего на морском дне. В Девоне, например, было поднято 41 слиток весом более 20 тонн, а в заливе Бигбери - ещё 44 общим весом более 83 тонн.

Французская находка особенно ценна тем, что обнаружена не под водой, а на суше - под остатками древней печи. Это даёт ученым уникальную возможность проследить использование олова непосредственно в контексте древнего поселения.