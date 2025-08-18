Физики нашли способ заглянуть в первые секунды жизни Вселенной

Международная команда физиков из немецкого Института ядерной физики впервые воссоздала в лабораторных условиях процессы, происходившие в ранней Вселенной. Исследователи сумели получить молекулы, которые считаются первыми в истории космоса.

Согласно современным представлениям, Вселенная возникла около 13,8 миллиарда лет назад после Большого взрыва. Первое время она была раскалена добела, но по мере охлаждения появились простейшие химические элементы - водород и гелий. Спустя сотни тысяч лет атомы этих элементов начали формировать молекулы.

Учёные сосредоточились на изучении иона гидрида гелия, который считается первой молекулой во Вселенной и ключевым звеном в образовании молекулярного водорода - самой распространённой молекулы во Вселенной. Именно она стала строительным материалом для первых звёзд.

В эксперименте исследователи охлаждали ионы гелия до минус 267 °C и выдерживали их до минуты перед столкновением с тяжёлым водородом. Серия экспериментов показала, что реакции протекали быстрее, чем предсказывали существующие теории. Оказалось, что снижение температуры не замедляет взаимодействие частиц - вывод, который заставляет пересмотреть представления о первых химических реакциях в космосе.

Авторы исследования подчеркивают, что концентрация ионов гидрида гелия в ранней Вселенной могла существенно влиять на темпы и эффективность звездообразования. Это открывает новый взгляд на эволюцию космоса после Большого взрыва.