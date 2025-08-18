Открыты "туннели", соединяющие Солнечную систему с Сириусом и Центавром

Астрономы обнаружили два гигантских "горячих туннеля", выходящих из области вокруг нашей Солнечной системы и тянущихся в направлении других звёздных регионов. Открытие сделано с помощью рентгеновского телескопа eROSITA, запущенного в 2019 году.

© Российская Газета

Учёные подтвердили, что Солнечная система находится в центре так называемого "местного пузыря" - области разреженного газа диаметром около 300 световых лет. Считалось, что он образовался 10-20 миллионов лет назад в результате серии взрывов сверхновых. Однако новым открытием стало то, что из пузыря выходят огромные межзвёздные туннели, наполненные раскалённой плазмой.

Один из них тянется к созвездию Центавра, другой - к созвездию Большого Пса, где находится Сириус, самая яркая звезда ночного неба. По мнению исследователей, это может быть лишь часть разветвлённой сети космических каналов, соединяющих регионы звездообразования.

Доктор Майкл Фрейберг, один из авторов работы, отметил, что особенно неожиданным стало обнаружение туннеля, прорезающего "брешь" в холодной межзвёздной среде на пути к Центавру. Второй туннель, ведущий в сторону Большого Пса, уже изучен лучше - предполагается, что он соединяет "местный пузырь" с туманностью Гама, расположенной в 1500 световых годах от Земли.

Учёные считают, что новые данные помогут лучше понять структуру нашей галактики и процессы, которые происходят в окрестностях Солнечной системы.