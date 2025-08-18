Российские ученые создали топливо из отходов древесины

Российские учёные создали топливо из отходов древесины
Специалисты Северного Арктического федерального университета (САФУ) в Архангельске разработали способ превращения гидролизного лигнина в эффективное топливо. Этот материал, который раньше просто складировали как отходы целлюлозного производства, теперь может использоваться в металлургической промышленности.
Технология основана на термической обработке лигнина при температуре 430 градусов без доступа кислорода. Полученный продукт — торрефикат — обладает высокой теплотворной способностью и легко воспламеняется, что делает его подходящим для доменных печей.
Как пояснил Павел Марьяндышев, первый проректор САФУ, главная сложность заключалась в особенностях сырья. Лигнин имеет низкую плотность и содержит много золы и серы, поэтому для его переработки пришлось модифицировать оборудование.
Разработка уже привлекла внимание промышленников. Компания «ГринАрТех» планирует внедрить технологию для крупномасштабного производства такого топлива. Это решит проблему утилизации отходов и создаст новый источник энергии для предприятий.
Работа велась молодыми исследователями из лаборатории альтернативных источников энергии.