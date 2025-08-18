Microsoft грозит в России штраф до 4 млн рублей

Американской компании Microsoft Corporation пригрозили штрафом из-за отказа удалять запрещенную информацию, говорится в материалах дела.

В Таганский райсуд Москвы поступил административный протокол на Microsoft Corporation по административной статье об отказе в удалении запрещенной информации, передает РИА «Новости».

По ней компанию могут оштрафовать в диапазоне от 800 тыс. до 4 млн рублей.

Рассмотрение протокола назначили на 30 сентября.

Ранее сообщалось, что задолженности российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус» превысили 1,5 млрд рублей, главным кредитором указан Газпромбанк.

В мае Microsoft решила инициировать процедуру банкротства для своего главного юридического лица в России ООО «Майкрософт Рус».