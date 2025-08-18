Россияне смогут увидеть парад планет

В ночь на вторник, 19 августа, по данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, на небе северного полушария можно будет наблюдать парад планет. Специалисты уточнили, что сразу четыре небесных тела — Меркурий, Венера, Юпитер и Луна — выстроятся в одну линию.

© vm.ru

В сообщении ученых говорится, что явление будет заметно на всей территории страны. На востоке наблюдать парад планет можно примерно за час до восхода Солнца по местному времени.

Исследователи пояснили, что полный парад станет видимым только после появления Меркурия, который восходит всего за полтора часа до рассвета.

По словам ученых, в Москве оптимальным временем для наблюдения станет около четырех утра, передает РИА Новости.

Критические изменения климата могут спровоцировать необратимые последствия для человечества и ускорить таяние ледников Гренландии. Группа ученых назвала этот процесс климатическими «петлями смерти». Насколько они опасны и можно ли остановить необратимый процесс — в материале «ВМ».