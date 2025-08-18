В Японии нашли позолоченные сокровища из гробницы императора V века

Впервые с 1872 года археологи обнаружили редкие погребальные предметы из Дайсэнрё Кофун — крупнейшей в Японии гробницы Кофун, расположенной в префектуре Осака и считающейся местом захоронения 16-го императора Японии Нинтоку (правил с 313 по 399 год н. э.) Об этом сообщил Университет Кокугакуин.

© Naukatv.ru

Кофун — это курганы особой формы, характерной для позднего III–V веков, чаще всего «дзэнпо-коэн-фун» с трапециевидным и круглым концом. Внутри таких курганов обычно помещали погребальные дары, символизирующие статус умершего.

Недавно обнаруженные предметы попали в коллекцию Университета Кокугакуин после того, как их приобрели у частного коллекционера Масуды Такаси. Предметы, вероятно, были найдены строителем Кайтиро Касиваги во время реставрации гробницы после оползня в 1872 году, но тогда камера была засыпана, так как раскопки были запрещены.

Среди находок — позолоченный церемониальный нож и три фрагмента доспехов. Нож имеет железное лезвие в ножнах из японского кипариса, обложенное тонкой позолоченной медной пластиной и закрепленное пятью серебряными заклепками. Археологи отмечают, что подобных маленьких позолоченных ножей из погребений V века до этого не находили.

Фрагменты доспехов размером 3–4 см сделаны из железа с золотым покрытием, а не из позолоченной меди, как считалось раньше. Это уточняет наше представление о мастерстве ремесленников времен императора Нинтоку.

«Это не было боевым оружием», — пояснил археолог Таро Фукадзава из Университета Кокугакуин. «Это предметы престижа, созданные исключительно в качестве подношений, демонстрирующие огромную политическую и экономическую мощь императорского двора».

Эти находки впервые позволяют современной науке изучить предметы из Дайсэнрё Кофун напрямую, уточняя знания о культуре, ремесле и власти японского императорского двора в V веке.