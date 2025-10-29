Как починить поцарапанный диск?

Царапины на любимом диске с фильмом или игрой всегда портят настроение, но они не обязательно сулят скорую смерть носителя. Портал howtogeek.com рассказал, что нужно знать о поцарапанных дисках и как их можно починить.

© Unsplash

Иногда поцарапанные диски работают нормально

Многие люди думают, что одна царапина гарантированно означает смерть диска; если она достаточно глубокая, то порой это действительно так. Но, в целом, если повреждена только поверхность диска, считывающее устройство сможет прочитать его содержимое. И не важно, сколько царапин на блестящей поверхности.

Прочность диска может зависеть от его возраста и применения. Например, покрытие на Blu-ray значительно надежнее, чем на DVD, поскольку они состоят из разных материалов. Но это не значит, что Blu-ray нельзя поцарапать: даже им рано или поздно грозит износ.

Проблема не обязательно в поцарапанном диске

Прежде чем хоронить поцарапанный диск и сваливать на него всю вину, есть смысл проверить работоспособность проигрывателя. Да, обычно проблема и впрямь в царапинах, но иногда устройство может просто не читать его из-за каких-то технических неполадок. Даже диски в идеальном состоянии могут превратиться в болванке из-за плохого проигрывателя, ведь лазеры не служат вечно. Попробуйте вставить в проигрыватель другой диск и посмотрите, все ли в порядке.

Диски можно протирать спиртом

Первый шаг к восстановлению изношенных дисков — обстоятельная физическая чистка. Обе стороны носителя стоит протереть микрофибровой тряпочкой, смоченной средством для чистки оптики. Изопропиловый спирт может стать хорошей заменой специализированному средству для чистки, а вот у микрофибровой тряпочки никаких альтернатив нет. Они созданы для того, чтобы очищать технику как можно мягче — обычные тряпки запросто могут привести к появлению новых царапин. И ни в коем случае не используйте бумажные полотенца: их текстура еще грубее.

Царапины можно ремонтировать в домашних условиях

Если поцарапанный диск не читается, и проблема точно не в проигрывателе, то остается несколько вариантов: либо пытаться заделать царапины своими руками, либо использовать профессиональную аппаратуру. Для тех, кто не может позволить себе визит к специалистам, есть хорошая новость — подходящие для ремонта реагенты есть почти в каждом доме.

Царапины можно попытаться заделать воском, веществами из коммерческих наборов для техобслуживания, содовой пастой или даже обычной зубной пастой, хотя последний метод нельзя назвать надежным. По сути, подойдет любое клейкое вещество, но здесь важно заранее оговориться. Во-первых, импровизированный клей может облезть со временем. Во-вторых, если он вдруг облезет, когда вы вставите диск в дисковод, то химикаты могут повредить внутренние компоненты проигрывателя. Будьте осторожны и не пытайтесь заделать трещины сами, если не уверены.

Машина для ремонта — самый эффективный способ

Машинки для полировки дисков — однозначно самый надежный способ отремонтировать поцарапанный CD или DVD. Он гораздо дороже ремонта своими руками, но вероятность успеха тоже значительно выше. По сути, машинки для полировки минимально стачивают поверхностные слои поцарапанных дисков, чтобы, таким образом, избавиться от царапин. Нюанс лишь в том, что каждый тип диска требует уникального подхода, и сама машинка обойдется недешево.