Российские ученые повысили мощность «живых батареек»

Ученые из Тульского государственного университета в партнерстве с коллегами из Иркутского национального исследовательского технического университета смогли повысить эффективность выработки электричества «живыми батарейками» из микробов и растений. Результаты исследования представлены в журнале «Ученые записки Казанского университета».

В «живой батарейке» электрический ток вырабатывается с помощью двух электродов. На одном возникает движение электронов, вызванное процессами в клетках растений и бактерий, на втором в то же время выделяется вода.

В качестве ускорителя реакции обычно используется дорогостоящая платина, которая замедляет внедрение «зеленых батареек» в различные системы.

Ученые из Тулы и Иркутска предложили более доступный материал для переработки кислорода в воду, одновременно в полтора раза увеличив мощность батареек. Они заменили платину более доступным диоксидом марганца.

По словам специалистов, растительные микробные топливные элементы могут применяться на территориях, где преобладает теплый климат и существует проблема с доступностью чистой воды.

Ранее группа инженеров из Китая разработала микроядерную батарейку, которая генерирует электроэнергию за счет распада радиоактивного изотопа. В отличие от химических батарей, ее можно использовать на протяжении десятилетий.