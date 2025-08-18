Обнаружена мастерская неандертальцев эпохи палеолита

Археологи в Польше обнаружили уникальную 70,000-летнюю мастерскую неандертальцев в долине реки Золенкa, что дает редкую возможность понять повседневную жизнь этих древних людей. Открытие показывает, что неандертальцы не только охотились на крупных животных, таких как мамонты, носороги и лошади, но и умели чинить и поддерживать инструменты, которые использовали для разделки туш. Об этом сообщил портал PAP.

© Naukatv.ru

Раскопки ведут команды из Государственного археологического музея в Варшаве, факультета археологии Варшавского университета и Института археологии Вроцлавского университета. Место исследовалось впервые в 1980-х годах, а современные работы позволили раскопать сотни кремневых орудий, включая ножи и скребки, а также кости и зубы млекопитающих.

«Это единственный участок среднего палеолита в Польше, который активно исследуется в настоящее время», — отметил д-р Витольд Грюздз из Государственного археологического музея. «Наши результаты показывают, что неандертальцы были активны в этом регионе между 64,000 и 75,000 лет назад».

Находки неандертальцев в Польше редки, особенно за пределами южных регионов. Большая часть центральной и северной Польши была покрыта ледяными щитами во времена палеолита, что делает этот участок Мазовии уникальным. Участкок Zwoleńka выделяется как одно из немногих открытых мест, где сохранились органические материалы, такие как кости. Обычно такие остатки находят только в пещерах, поэтому это открытие особенно важно для понимания жизни неандертальцев вне пещер.

Анализ артефактов показывает, что мастерская использовалась для ремонта кремневых инструментов. Готовые орудия приносились на место для заточки и восстановления, чтобы их можно было снова использовать для разделки крупных животных.

«Эти инструменты использовались для разделки туш мамонтов, носорогов и лошадей», — пояснила д-р Катаржина Прыжевич из Варшавского университета.

В ходе раскопок каталогизировали сотни кремневых артефактов. В архивных данных 1980-х годов было зарегистрировано около 330 предметов, а современные исследования добавили еще более 170 новых находок.

Ранее считавшиеся примитивными, неандертальцы теперь признаны умными и изобретательными. Данные показывают, что они вели сложное социальное поведение, создавали инструменты, возможно, занимались искусством и даже хоронили мертвых. Недавние открытия подтверждают, что они создавали пещерное искусство более 64,000 лет назад и скрещивались с Homo sapiens, оставляя следы ДНК в современных популяциях.

«Неандертальцы были надежными и опытными охотниками и мастерами по инструментам», — подчеркнул д-р Грюздз. «Этот участок подтверждает, что они умели планировать сложные задачи, такие как ремонт инструментов и разделка крупной добычи».

Одна из сложностей заключается в датировании находок, так как многие артефакты могли быть перемещены рекой.