Нейроны удовольствия человека пересадили мышам

Китайские ученые разработали метод превращения человеческих стволовых клеток в вырабатывающие дофамин нейроны и пересадили их мышам, что помогло снизить депрессивное поведение и усилить чувство удовольствия.

В описанных в журнале Cell Stem Cell экспериментах выращенные в лаборатории нейроноподобные клетки были пересажены мышам с моделью депрессии. Они способствовали уменьшению таких симптомов, как тревожность и апатия, одновременно усиливая ощущение радости. Это достижение потенциально может быть использовано для лечения нейропсихиатрических расстройств путем прямого воздействия на участки мозга, участвующие в регуляции настроения, и их восстановления.

«Данное исследование предоставляет доказательства концепции, подтверждающей возможность использования клеточной терапии для лечения психических расстройств путем целенаправленного восстановления дисфункциональных нейронных цепей», — говорится в статье.

Большое депрессивное расстройство входит в число основных причин глобальной заболеваемости, затрагивая сотни миллионов людей по всему миру. Некоторые пациенты страдают устойчивой к лечению депрессией, которая сопровождается такими симптомами, как ангедония — неспособность испытывать удовольствие от ранее приятных занятий. Ангедония может сохраняться даже после ослабления других симптомов депрессии.

Дофаминергические нейроны — это особый тип клеток, которые производят и выделяют дофамин, нейротрансмиттер, участвующий в мотивации, системе вознаграждения и движении. У пациентов с депрессией и ангедонией может наблюдаться снижение активности дофамина.

В среднем мозге есть три основных подтипа дофаминергических нейронов: A8, A9 и A10. Последние играют ключевую роль в поведении, связанном с вознаграждением и мотивацией. Дисфункция системы нейронов A10 связана с психическими расстройствами, включая депрессию, шизофрению и наркотическую зависимость, что делает их целевыми клетками для лечения этих заболеваний.

Человеческие плюрипотентные стволовые клетки, которые могут дифференцироваться во все типы клеток, уже использовались для создания дофаминергических нейронов, включая A9, однако, как отмечается в исследовании, эффективное создание нейронов A10 ранее оставалось «недостижимым».

Ученые Университета Китайской академии наук в сотрудничестве с Фуданьским университетом и компанией по клеточной терапии UniXell Biotechnology разработали метод создания клеток, подобных A10, путем воздействия на человеческие стволовые клетки особой смесью химических веществ на определенном этапе дифференциации.

Полученные сконструированные нейроны демонстрировали те же молекулярные и электрические свойства, что и естественные нейроны A10. Когда их пересадили мышам с искусственно спровоцированной хроническим стрессом депрессией, страдавших от апатии и потери удовольствия, это привело к явному улучшению, подобному тому, что оказывают антидепрессанты.

Среди эффектов — ослабление ангедонии и поведенческого отчаяния — состояния, при котором животные перестают пытаться избежать стрессовых ситуаций, таких как угроза утопления, и становятся неподвижными.

Эксперименты показали, что пересаженные нейроны успешно интегрировались в нейронные цепи, включая получение сигналов от окружающих нейронов, «демонстрируя свой потенциал для восстановления связанных с дофамином путей».

Главное преимущество такого лечения — его узконаправленное действие по сравнению с традиционной фармакологией, которая дает множество побочных эффектов.