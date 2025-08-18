Ученые: Reels* и TikTok убивают мозг быстрее, чем алкоголь

Reels* и TikTok убивают мозг в пять раз быстрее, чем алкоголь, сообщили эксперты Forbes Young. По их данным, длительное потребление короткого видеоконтента провоцирует психологическую зависимость, снижает концентрацию и вызывает эмоциональные расстройства. Биологи отмечают, что у зависимых людей происходят структурные изменения в областях мозга, отвечающих за удовольствие, принятие решений и эмоциональную регуляцию.

Психологи связывают эффект с постоянным сравнением себя с идеализированными образами и ощущением собственной неполноценности. Это ведет к прокрастинации, снижению самооценки и даже развитию расстройств пищевого поведения, рассказали специалисты.

Кроме того, исследования показали, что у любителей быстрого контента активизируется система вознаграждения, а когнитивный контроль снижается. В результате человеку сложно сосредоточиться на долгих задачах, формируется клиповое мышление — восприятие информации фрагментарно, через яркие образы, а не целостно.

Доктора биологических наук и клинические психологи сравнивают короткие видео с «информационным фастфудом»: они дают мгновенное удовольствие, но не развивают мозг, тогда как длительные видео стимулируют работу гиппокампа, укрепляют память и способность к анализу, передает Forbes.

Австралийское правительство приняло закон, согласно которому детям младше 16 лет запрещается пользоваться соцсетями. Об этом свидетельствует заявление премьера страны Энтони Альбанезе.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России.