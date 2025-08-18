Max опроверг постоянное использование камеры приложением на компьютере

Информация о постоянном использовании камеры на компьютере у пользователей приложения не соответствует действительности.

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе мессенджера.

«Пользователь активирует камеру компьютера в Max, только когда самостоятельно инициирует эту функцию, например, во время видеозвонка. Без активного действия пользователя приложение не запрашивает доступ к камере и не использует ее», – сказали в пресс-службе.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что мессенджер Max использует камеру каждые 5-10 минут, даже если им не пользуются.