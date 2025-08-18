Река в Китае до сих пор переносит обломки землетрясения 2008 года

Международная команда ученых проанализировала поток частиц, циркулирующих в реке Мин в центральном Китае, где в 2008 году произошло Вэньчуаньское землетрясение магнитудой 7,9. Оказалось, что река до сих пор несет массы обломков, смытых со склонов гор. После землетрясения доля донных наносов увеличилась в 20 раз и не вернулась к норме даже спустя 10 лет. Новые данные меняют представления о длительности последствий сейсмических катастроф. Исследование опубликовано в журнале Nature.

12 мая 2008 года в центральном Китае произошло Вэньчуаньское землетрясение магнитудой 7,9. В результате стихийного бедствия погибло более 69 тысяч человек. Почти треть из них могла погибнуть из-за геологической катастрофы — более 60 000 оползней, разрушивших склоны гор Лунмэнь. Камни и грунт устремились в ручьи и реки, в том числе в реку Мин, главную водную артерию региона.

Теперь международная команда ученых решила выяснить, что произошло с обломками оползней после землетрясения. В этом им помог старый случай: в 2006 году, за два года до катастрофы, в 20 километрах ниже по течению от эпицентра электроэнергетическая компания завершила строительство плотины Ципинпу. Водохранилище стало естественной ловушкой для наносов грунта. Более десяти лет ученые картировали его дно с помощью гидролокатора и вычисляли поток взвешенных частиц.

Так исследователи обнаружили, что после землетрясения общий поток наносов вырос в 6 раз, а донных — в 20 раз. Это означает, что после землетрясения на донный слой приходилось примерно 65% всех наносов, поступавших в реку; в обычные годы донный слой составлял около 20%. По словам авторов, даже спустя десятилетие поток оставался на высоком уровне. По оценкам, за это время река унесла всего 10% массы обломков, образовавшихся в 2008 году.

«На самом деле, судя по данным, которые мы собрали на данный момент, пока нет никаких свидетельств того, что общий поток осадков снижается до фонового уровня», — добавил Джош Уэст, соавтор исследования из Университета Южной Калифорнии, США.

Новые данные помогут лучше понять последствия сильных землетрясений и разработать решения для защиты населения от них. В будущем авторы планируют изучить состав оползней и выяснить, почему уровень воды в реке Мин повысился после катастрофы — в отличии от землетрясений в других регионах, например, в Непале в 2015 году.