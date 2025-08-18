Слова из TikTok официально включили в Кембриджский словарь

Слова «скибиди», «традвайф» и «делюлю» включены в обновлённую версию Кембриджского словаря, что отражает усиление влияния поколения TikTok на английскую лексику, сообщает The Guardian. Лексикографы подчёркивают: эти неологизмы не временное явление, а устойчивый языковой пласт.

«Скибиди», популяризированное анимационным сериалом Skibidi Toilet, используется детьми для эмоционального усиления речи. Словарь определяет его как многозначное: от значений «круто»/«плохо» до бессмысленного шутливого употребления.

Феномен «традвайф» (сокращение от «traditional wife»), возникший около 2020 года, описывает консервативных блогеров, пропагандирующих традиционный уклад жизни с активной публикацией контента.

«Делюлю» (от «delusional») ассоциируется с эпохой постправды. Изначально термин высмеивал фанатов K-pop, верящих в отношения с кумирами. Позже мем «делюлю – это солулю» (от «solution») набрал миллиарды просмотров, а вариацию использовал даже премьер Австралии.

Среди других нововведений «бролигархия» (bro + oligarchy) — влиятельная группа мужчин в технологическом бизнесе; «мouse jiggler» — устройство, имитирующее активность компьютера и «рабочий супруг» — коллега, с которым установились особо тесные и доверительные отношения.