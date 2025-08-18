Honor раскрыла объем аккумулятора раскладушки Magic V Flip 2

21 августа в Китае состоится презентация Honor Magic V Flip 2. Главная особенность новинки — самая большая батарея среди всех современных раскладушек, пишут СМИ.

© Ferra.ru

Официально подтверждено, что устройство получит аккумулятор ёмкостью 5 500 мАч. Для сравнения: рекорд до этого держал Xiaomi Mix Flip 2 с батареей 5 165 мАч. И у него ещё и нет беспроводной зарядки. Honor же предлагает не только более ёмкий аккумулятор, но и быструю зарядку — 80 Вт проводную и 50 Вт беспроводную.

Кроме того, смартфон оснащён прочным стеклом UTG. Производитель утверждает, что после 350 000 складываний складка остаётся почти незаметной, а внешний вид не меняется даже через пять лет.

По слухам, Magic V Flip 2 получит основной складной экран 6,82 дюйма LTPO OLED с разрешением 1,5K и частотой 120 Гц, а также внешний 4-дюймовый OLED-дисплей с теми же 120 Гц. Камеры: фронтальная на 50 Мп, сзади — главный сенсор 200 Мп и ультраширокий на 50 Мп.

Работать смартфон будет на Snapdragon 8 Gen 3 с поддержкой до 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти.