iPhone 17 Air будет тоньше Galaxy S25 Edge

iPhone 17 Air будет самым тонким среди флагманов, обогнав даже свежий Galaxy S25 Edge.

© Ferra.ru

По данным инсайдеров и фотографиям сравнения с «муляжами», толщина нового смартфона Apple составит всего 5,5 мм, тогда как у Galaxy S25 Edge — 5,8 мм. Разница кажется минимальной, но для маркетинга и восприятия важна сама цифра: iPhone снова «самый тонкий».

Однако такая толщина имеет и свою цену. И в данном случае речь о батарее. Если у Galaxy S25 Edge установлен аккумулятор на 3900 мАч, то iPhone 17 Air, по слухам, получит лишь 2900 мАч.

Apple рассчитывает компенсировать это улучшенным управлением питанием в iOS 26, но испытания показали, что смартфон Samsung работает заметно дольше.

© PhoneArena

Тем временем в 2026 году Galaxy S26 Edge обещает стать таким же тонким — 5,5 мм — но уже с батареей на 4300 мАч. Это ставит под сомнение ценность iPhone 17 Air для пользователей, которым важна автономность.

Впрочем, Air ориентирован на эстетику и легкость, а для «хардкорных» юзеров Apple оставляет более толстые и емкие версии Pro и Pro Max.