Амбициозный проект: что тайно строит Си Цзиньпин в пустыне Гоби

В отдаленном уезде Иу, на окраине пустыни Гоби у границы с Монголией, Китай тайно возводит гигантский комплекс дата-центров. Он должен превратить Китай в мирового лидера в гонке искусственного интеллекта уже к 2030 году. Этот амбициозный проект начат по личной инициативе Си Цзиньпина.

Как выяснило американское агентство Bloomberg, проект предполагает строительство 39 дата-центров. Фактически, это превратит уезд Иу в огромный "город дата-центров". По оценкам, эти центры планируется оснастить более чем 115 тысячами графических процессоров, включая самые современные модели H100 и H200. Именно они считаются золотым стандартом для обучения больших языковых моделей – таких, как, ChatGPT, например, или китайский DeepSeek.

Выбор Синьцзяна для размещения такого стратегического проекта не случаен. Регион, практически закрытый для внешних наблюдателей, обеспечивает относительную безопасность и дешевую электроэнергию, необходимую для работы гигантских дата-центров.

Еще в 2022 году, боясь технологического роста Китая, США запретил поставки передовых чипов. Вопрос о том, как китайские компании собираются заполучить более 115 тысяч чипов, остается открытым. Но, видимо, китайцы уже нашли способ обойти американские санкции.

В условиях американских санкций, Китай активно развивает собственную микроэлектронную промышленность. Ранее Китай выделила $48 млрд на поддержку национальных компаний, производящих микросхемы. Одной из таких компаний является Huawei, которая в последнее время добилась значительных успехов в разработке ИИ-чипов.

Nvidia постоянно заявляет, что соблюдает все санкции США, но генеральный директор компании Дженсен Хуанг не скрывает своего недовольства политикой Вашингтона. По его словам, многолетние ограничения "не смогли" сдержать рост Huawei. Nvidia считает Huawei серьезным конкурентом и опасается, что китайская компания продолжит совершенствоваться и завоевывать долю рынка. Вашингтон не купился на аргументы Nvidia. Администрация Дональда Трампа уже дополнительно ограничила типы чипов, которые Nvidia может продавать в Китае, что нанесло компании ущерб в размере $5,5 млрд.

Но остановить развитие Китай не смогло ничто: китайские компании уже начали получать новые ИИ-чипы Huawei 910C. В ближайшие месяцы Huawei планирует развернуть массовые поставки этих чипов: это "железо" станет базой для обучения новейших нейросетей. Сообщается, что именно на чипах Huawei работает лучшая китайская нейросеть DeepSeek.

Вместо того чтобы тратить огромные средства на приобретение самых передовых чипов в США, Китай делает ставку на эффективность и инновации. Нейросеть DeepSeek, как с завистью отмечают западные эксперты, требует менее мощного оборудования. Но при этом она намного эффективнее американских. Это как энергосберегающие лампочки: они светятся так же, как обычные «лампочки Ильича», но зато потребляют меньше энергии.

Китайское влияние в нейросетях растет по всему миру. Китайские компании предоставляют полный доступ к созданным им нейросетям, ускоряя их распространение по всему миру и создавая тем самым "технологическую мягкую силу". Как отмечает Кевин Сюй, технический инвестор и основатель Interconnected Capital, это похоже на то, как в XVIII веке Франция влияла на весь мир через свою литературу и поэзию, а США в XX веке - через поп-музыку, фильмы и сериалы. Теперь пришла новая технологическая эпоха, в которой доминирует Китай.

Неслучайно развитие нейросетей сам Си Цзиньпин объявил национальным приоритетом. Сейчас в Китае реализуется проект East Data West Computing, суть которого - перераспределить вычислительные ресурсы из перегруженных восточных, прибрежных, провинций в менее развитые западные. Это позволяет оптимизировать использование электроэнергии и снизить нагрузку на экологию. Кроме того, новые дата-центры - как когда-то заводы - станут центрами и новой экономики. Они создадут рабочие места, а вместе с ними и добавочную стоимость для отстающих провинций.

И Синьцзян уже демонстрирует первые результаты. Запущен первый "компьютерный город" с вычислительной мощностью в 24 тысячи петафлопс. Потенциальных инвесторов в такие проекты привлекают обещанием бесплатной электроэнергии. Операторы центров обработки данных также могут рассчитывать на господдержку: от единовременных выплат на строительство до льгот на эксплуатацию сроком до 5 лет, в зависимости от размера компании. Китайские разработчики нейросетей также могут рассчитывать на льготные условия проживания, обучения детей и финансирования исследований.

В общем, Си Цзиньпин создал все условия, чтобы Китай действительно стал главной «нейродержавой» в мире.