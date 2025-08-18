Rutube увеличил месячную аудиторию на 117%

Rutube нарастил месячную аудиторию (MAU) за январь—июль более чем на 100%, до 49 млн человек. Это позволило сервису стать самым быстрорастущим в России, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные «МТС AdTech».

Мобильный трафик Rutube (MAU Mobile) на июль составил более 49 млн уникальных пользователей, увеличившись на 117% год к году. Для сравнения, у «VK Видео» (веб-сайт и приложение) мобильный трафик увеличился до 47,2 млн человек. При этом среднедневной охват (DAU) у Rutube на июль составил 6,5 млн человек на смартфонах, увеличившись на 253% год к году, у «VK Видео» DAU вырос на 10%.

Представитель «Газпром-медиа Холдинга», владеющего Rutube, со ссылкой на данные Mediascope рассказал, что общая месячная аудитория Rutube увеличилась на 68% год к году, до 79,5 млн человек.

Эксперты объясняют стремительный рост показателей Rutube оттоком аудитории из YouTube. Рост интереса к сервису также обуславливается увеличением объема оригинального контента на платформе, в том числе за счет госзаказов, трансляций, коллабораций с блогерами и интеграции с медиагруппами. Однако он все еще не обгоняет американский видео-хостинг по аудитории.