Смартфон размером чуть больше кредитки стал хитом краудфандинга

Смартфон iKKO MindOne, представленный на Kickstarter, стал настоящим хитом краудфандинга: проект уже собрал свыше $1,2 млн.

Главная особенность устройства — его размеры: 86 × 72 × 8,9 мм, что делает его чуть больше кредитной карты. При этом компактный аппарат получил 4,02-дюймовый AMOLED-дисплей с сапфировым стеклом и защитой от трещин и царапин.

MindOne оснащён 50-Мп сенсором Sony с модулем, который вращается на 180 градусов и работает как основная и фронтальная камера одновременно.

Смартфон использует eSIM. Оператор NovaLink обеспечивает бесплатный доступ к встроенным ИИ-инструментам более чем в 60 странах, а платная виртуальная SIM-карта работает в 140 регионах. Есть и слот для nano-SIM с поддержкой глобальных 4G+ LTE частот.

Устройство работает на Android 15 с оболочкой iKKO AI OS, поддерживает перевод в реальном времени, голосовые заметки и транскрибацию.

В основе лежит энергоэффективный чип MediaTek MT8781 и батарея на 2200 мАч. Дополнительно предлагается аксессуар с QWERTY-клавиатурой, ЦАП Cirrus Logic и мини-джеком.