Xiaomi 16 Pro впервые получит компактную версию

Xiaomi готовится к запуску новой флагманской линейки Xiaomi 16, которая принесёт важные изменения в позиционировании продуктов компании.

Президент бренда Лу Вейбин заявил, что серия станет «новым этапом» в развитии смартфонов Xiaomi, намекнув на крупные обновления в дизайне и функционале.

Главным изменением станет расширение категории Pro: впервые она получит компактную версию с экраном 6,3 дюйма, которая дополнит привычный вариант с дисплеем 6,8 дюйма.

В сети устройство уже называют Xiaomi 16 Pro Mini, однако официальное название может быть другим. Таким образом, компания отвечает на запрос пользователей, которым нужен мощный, но более удобный в использовании смартфон.

Так, у Vivo для этого есть X200 Pro mini, а у Google — Pixel 9 Pro. Теперь подобный флагман будет и у Xiaomi.

По данным инсайдеров, линейка Xiaomi 16 станет первой, где появится новейший чип Snapdragon 8 Elite 2. Это обеспечит заметный прирост производительности, особенно в играх и ресурсоёмких задачах.

Всего в линейке ожидаются четыре модели: Xiaomi 16, 16 Pro, 16 Pro Mini и позже — 16 Ultra, который выйдет в 2026 году.