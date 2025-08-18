В России вырос спрос на «оживление» фотографий с помощью ИИ

Сервис «Авито Услуги» зафиксировал рост интереса к обработке фотографий с использованием искусственного интеллекта (ИИ). В июле 2025 года количество запросов на «оживление» снимков увеличилось на 28% по сравнению с предыдущим месяцем.

© Ferra.ru

Параллельно с ростом спроса на 52% выросло и количество предложений от специалистов и онлайн-сервисов. Средняя стоимость услуги составила 400 рублей, что на 20% меньше, чем в июне.

Технология работает по следующему принципу: алгоритмы искусственного интеллекта анализируют статичное изображение, определяют ключевые точки на лице и теле, затем создают промежуточные кадры, имитирующие естественные движения. При добавлении музыки система синхронизирует анимацию с ритмом композиции, создавая эффект ожившей фотографии.