Свежее обновление Windows 11 сломало SSD пользователей

Очередной апдейт Windows 11 с кодом KB5063878 вызвал у пользователей неожиданную проблему: после установки обновления, некоторые SSD перестают работать корректно.
Как выяснилось, ошибка проявляется при длительной записи крупных файлов объемом около 50 ГБ. В этот момент система перестает видеть накопитель, а после перезагрузки раздел становится полностью недоступен.
Проблема чаще всего затрагивает SSD с контроллерами Phison. Среди них уже упоминаются модели Corsair Force MP600, Kioxia Exceria Plus G4, SanDisk Extreme Pro и несколько менее известных решений.
В ряде случаев аналогичный сбой проявлялся и на HDD, что указывает на возможный баг в драйверах или на уровне ядра Windows.
Microsoft пока не дала официальных комментариев, а производители накопителей тоже не подтверждают массовый характер сбоя.
Эксперты предполагают, что ошибка связана с неправильной обработкой последовательных операций записи.