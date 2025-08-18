Найден один из самых древних следов использования лука за пределами Африки

Российские ученые в составе международной группы исследователей выяснили, что в Узбекистане древний человек начал охотиться с луком и стрелами еще 80 тыс. лет назад.

© Институт археологии и этнографии СО РАН

Это является одним из самых древних свидетельств использования лука и стрел людьми за пределами Африки, сообщили в пресс-службе Института археологии и этнографии (ИАЭТ) СО РАН.

"Если в Африке дистанционная охота была известна у человека современного типа уже в среднем каменном веке (70-80 тысяч лет назад), то в Евразии ее появление традиционно связывали только с поздним каменным веком, временем самых развитых технологий. Находки, меняющие эти представления, были сделаны на стоянке каменного века Оби-Рахмат в Республике Узбекистан и датируются порядка 80 тысяч лет назад", - говорится в сообщении.

Как отметила одна из авторов исследования, старший научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Алена Харевич, грот Оби-Рахмат представляет собой многослойный охотничий лагерь. Мощность его культурных отложений достигает 10 м, что охватывает период от 40 тыс. до 80 тыс. лет назад. В нижних, то есть самых древних слоях грота была найдена серия мелких треугольный каменных сколов, размером до 3 см. Найденные сколы были исследованы методом трасологии, который позволил определить их функциональное назначение.

Как рассказала ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН Лидия Зоткина, на предметах из Оби-Рахмата оказались следы износа, типичные для метательных орудий. Форма артефактов и предполагаемые размеры древков также указали на то, что изделия использовались в качестве наконечников стрел.

"Появление дистанционной (бесконтактной) охоты было одной из важных технологических инноваций, которая значительно расширила возможности адаптации древнего человека к различным экологическим нишам. До недавнего времени такой тип охоты за пределами Африки ассоциировался исключительно с поздним палеолитом и человеком современного типа", - отметили в институте.

По данным ИАЭТ СО РАН, находки наконечников стрел в гроте Оби-Рахмат значительно удревняют время освоения дистанционной охоты древними людьми.