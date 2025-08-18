Ученые с помощью ИИ зафиксировали уникальное космическое событие

Группа ученых зафиксировала уникальное космическое событие — редчайшую сверхновую SN 2023zkd, вспыхнувшую рядом с черной дырой.

© Ferra.ru

Впервые в истории наблюдения помог ИИ LAISS, работающий по принципу алгоритмов Spotify. Он отобрал аномалии в данных телескопа Zwicky Transient Facility в Калифорнии и указал астрономам на необычное поведение звезды еще за несколько месяцев до взрыва.

Сверхновая вспыхнула в июле 2023 года на расстоянии около 730 млн световых лет от Земли. По одной из версий, массивная звезда, вращавшаяся вокруг черной дыры, испытала колоссальный гравитационный стресс и взорвалась в момент попытки «поглотить» своего компаньона.

Другая гипотеза предполагает разрушение звезды черной дырой, но данные указывают скорее на совместное взаимодействие.

ИИ позволил зафиксировать редкие изменения яркости еще до взрыва и организовать наблюдения крупнейшими обсерваториями.

Это дало ученым уникальные сведения о том, как взаимодействие массивных звезд и черных дыр формирует такие катастрофические события. Открытие называют важным шагом в изучении эволюции сверхновых и бинарных систем.