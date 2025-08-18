Климатолог оценил изменение осенней погоды за последние 50 лет

За последние полвека осень в центре европейской части России стала значительно теплее. Повышение температуры в этом регионе оценил эксперт по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексей Кокорин в разговоре с агентством РИА Новости.

© Lenta.ru

По словам эксперта, переход осени к зиме теперь длится дольше обычного.

«Все замечают сдвиг сезонов и что осень продолжается в зиму несколько дольше, поскольку за последние 50 лет температура осени в центре европейской части России увеличилась на три градуса», — поделился информацией Кокорин.

Ранее кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев заявил, что в ближайшее десятилетие климат в стране станет жарче и дождливее. Ученый напомнил, что среднегодовая температура в России повышается в 2,5-2,7 раза быстрее, чем по всему миру.