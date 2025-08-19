Samsung представила фильтр для воды с ИИ

Samsung представила в Южной Корее умный фильтр для воды Bespoke AI Water Purifier Countertop.

Он оснащен четырехступенчатой системой очистки и сертифицирован NSF. Фильтр удаляет до 82 загрязнителей, включая микропластик, свинец, ртуть и другие тяжелые металлы, а также токсины.

Для гигиены устройство каждые три дня проводит автоматическую дезинфекцию трубок электролизом и раз в четыре часа сбрасывает остаточную воду, предотвращая размножение бактерий. Производитель утверждает, что фильтр устраняет до 99,9% опасных микроорганизмов.

Система интегрируется с приложением SmartThings и голосовым помощником Bixby. Пользователи могут управлять температурой воды (до 90 °C) и объемом подачи от 50 до 1000 мл.

ИИ анализирует потребление и напоминает о замене фильтра. Дополнительно доступен режим для приготовления лапши и модуль для кофе. Стоимость новинки — 1,45 млн вон (около €900).