Марсоход NASA прислал самые четкие снимки с загадочной скалой

Марсоход NASA Perseverance прислал на Землю самые детальные снимки Марса за всю историю исследований. Уникальные кадры сделаны в районе «Фалбрин» 26 мая 2025 года и представляют собой круговую панораму из 96 отдельных фотографий с деталями марсианского ландшафта.

Особый интерес учёных вызвал крупный валун, который будто парит над песчаными дюнами, пишет Science Daily.

«Такие камни мы называем „плавающими“ — они явно были принесены сюда из другого места, но как именно — пока остаётся загадкой», — объясняет Джим Белл из Университета Аризоны (США).

Ещё одна любопытная деталь — белое пятно слева от центра. Это след от 43-го по счёту камня, который марсоход «поцарапал» специальным буром для изучения состава породы.

Снимки представлены в двух вариантах: с естественными цветами, где марсианское небо выглядит красноватым, и с усиленной цветопередачей — на таких кадрах небо кажется голубым.

«Относительно чистое от пыли небо позволяет хорошо рассмотреть окружающую местность, — отметил Джим Белл— А в этой конкретной мозаике мы усилили цветовой контраст, чтобы подчеркнуть различия между местностью и небом».

На панораме чётко видна граница между двумя типами пород — светлыми, богатыми оливином, и более тёмными глинистыми образованиями. Также заметны следы колёс самого марсохода, ведущие к месту его предыдущей остановки под названием «Кенмор».

Сейчас Perseverance исследует один из самых древних участков кратера Езеро — возможно, эти породы даже старше самого кратера.