В картах «2ГИС» появились общедоступные Wi-Fi точки

Специалисты компании «2ГИС» интегрировали в карты информацию об общедоступных точках Wi-Fi. Благодаря этому пользователи смогут подключиться к беспроводной сети в случаях, если мобильный интернет нестабилен или происходят сбои.

Точки доступа Wi-Fi размещены в различных локациях, включая остановки общественного транспорта, парки, библиотеки, культурные учреждения, кафе и рестораны, торговые центры. Данные собираются на основе информации, которую предоставляют городские администрации и интернет-провайдеры, а также на основе открытых источников и сообщений от различных организаций.

Сейчас в базу данных «2ГИС» уже включено более 12 400 Wi-Fi точек в 17 городах России, среди которых Москва, Казань, Нижний Новгород, Самара, Пермь, Ростов-на-Дону, Волгоград, Набережные Челны, Альметьевск, Тольятти, Тюмень, Ульяновск, Саратов, Тамбов, Тула, Чебоксары и Магнитогорск.

Как сообщила пресс-служба «2ГИС», перечень городов и количество доступных точек доступа к сети регулярно пополняется. В планах компании — расширить списки городов, включить в них Санкт-Петербург и Новосибирск, а также другие населённые пункты.

Поиск точек доступа Wi-Fi ничем не отличается от поиска привычных мест: нужно в поисковой сроке писать релевантные запросы. Такой поиск работает как на iOS, тк и на Android, и на сайте 2gis.ru. Воспользоваться поиском можно как в онлайн-, так и в офлайн-режиме, но для этого сначала нужно загрузить карты города.