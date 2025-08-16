Грядут катастрофические последствия: Гольфстрим оказался на грани полного коллапса

Критически важный для нашей планеты Гольфстрим "ближе к разрушению, чем когда-либо прежде": течение, которое останавливает бесконечную зиму в Европе, ослабевает на 200 лет дольше, чем считалось ранее, утверждают ученые. Гольфстрим, возможно, он находится на грани полного разрушения из–за изменения климата.

По мнению ученых из Великобритании, Гольфстрим, который является частью гораздо более широкой глобальной системы океанских течений, 300 лет назад переместился на север. Это, по их словам, является признаком того, что развитие начало замедляться именно тогда – до промышленной революции и примерно на 200 лет раньше, чем считалось ранее, пишет Daily Mail. И "чувствительная" система может вскоре "пересечь переломный момент", предшествующий ее полному краху.

Гольфстрим - это крупное океанское течение, которое переносит теплые поверхностные воды из Мексики на север через Атлантический океан в Европу, напоминает Daily Mail. Это одна из важнейших природных погодных систем, поддерживающая тепло в Северной и Западной Европе. Когда она рухнет, в Европе может наступить глубокая заморозка, напоминающая голливудский фильм-катастрофу "Послезавтра". Напомним, что в этом фильме 2004 года, в частности, Темза замерзает, а здания британского парламента тонут в глубоком слое снега.

Новое исследование было проведено Эдвардом Форманом из Саутгемптонского университета и Джеймсом Бальдини из Даремского университета. Они объясняют, что Гольфстрим - это лишь малая часть гораздо более широкой системы течений, официально называемой Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляцией (AMOC), которая ослабевает из-за изменения климата.

Описываемая как "океанский конвейер", AMOC транспортирует теплую, соленую воду вблизи поверхности океана на север из тропиков в северное полушарие. Это имеет решающее значение для поддержания в Европе, Великобритании и на восточном побережье США "умеренного" климата, то есть не очень жаркого и не очень холодного. По словам команды, когда AMOC ослабевает (замедляется), Гольфстрим движется на север, пересекая Атлантику в более высоких широтах.

Новое исследование показало, что 300 лет назад Гольфстрим двинулся на север – признак того, что тогда AMOC начала замедляться. Если AMOC замедлится слишком сильно, это может привести к резкому изменению климата в регионе. В Северной Европе произойдет резкое похолодание до 15°C, что приведет к снижению зимних температур, что перекроет потепление, вызванное деятельностью человека.

Тем временем количество осадков и погодные условия в тропиках и субтропиках по обе стороны от экватора изменятся и усилятся.

Возможно, удивительно, но команда исследователей основывала свои выводы на сталагмитах – впечатляющих минеральных образованиях, которые растут на дне пещер. Сталагмиты растут медленно, по мере того как вода стекает с потолка пещеры, увеличиваясь на миллиметр каждые несколько лет, пишет Daily Mail. На протяжении сотен или, возможно, даже тысяч лет сталагмиты записывают химические сигналы капельной воды, которая их образовала, раскрывая климатические особенности прошлого.

"Например, холодная погода, как правило, более ветреная, что приводит к увеличению количества морских брызг и увеличению содержания морской воды в сточных водах, - поясняет команда в материале для The Conversation. - Таким образом, анализ химического состава одного из этих сталагмитов позволил нам косвенно реконструировать прошлые температуры поверхности моря".

Команда ученых проанализировала сталагмиты в пещере Лимингтон на северо-востоке Бермудских островов, которые показали, что после 1720 года температура поверхности моря на Бермудах существенно понизилась более чем на столетие.

В то же время данные, полученные на севере вдоль восточного побережья Северной Америки, свидетельствуют об обратном – потеплении там, где ранее были низкие температуры, что свидетельствует о смещении Гольфстрима на север.

Поскольку AMOC начала ослабевать очень давно – в 1720 году, еще до широкомасштабного использования ископаемого топлива в машиностроении во время промышленной революции, – она может быть более чувствительной, чем мы думали ранее.

Поскольку в 21 веке страны по всему миру продолжают сжигать ископаемое топливо, AMOC, возможно, "ближе к переломному моменту", чем когда-либо.

"Если будет преодолен переломный момент, ослабление станет необратимым и приведет к почти полному прекращению этих жизненно важных океанских течений, - говорят исследователи. – Поскольку в ближайшие несколько лет глобальные температуры превысят 1,5°C, многие климатические модели предсказывают дальнейшее ослабление AMOC и, возможно, даже коллапс в этом столетии".

Исследование, опубликованное в журнале Communications Earth & Environment, показывает, что "даже небольшие изменения в циркуляции океана могут иметь серьезные региональные последствия".